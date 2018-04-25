«Нам нужно набраться терпения для продвижения демократии»

Существует также распространенное мнение, что за последние 30 лет элита приобрела больше, чем обычные граждане. Одним из факторов, вызывающих недовольство демократией, является разочарование политической элитой, вызванное отсутствием контактов с простыми гражданами.

Прочитав это исследование, я вспомнил книгу Мадлен Олбрайт «Фашизм. Предупреждение», где она говорит, что каждый из нас жаждет свободы — по крайней мере, так считают демократы. Но часто это желание конкурирует с желанием, чтобы кто-либо сказал нам, что делать.

«Особенно когда мы напуганы, рассержены или обеспокоены, у нас возникает соблазн отказаться от части нашей свободы или, что менее болезненно, от чужой — ради ясности и порядка … На протяжении всей истории демагоги лучше, чем демократы, прививают глобальные идеи; поскольку они кажутся более уверенными в своих решениях», — эти мысли Олбрайт точно описывают нынешнюю ситуацию в Литве.

Во многих странах экономические, технологические и культурные факторы ослабляют политический центр и усиливают крайних левых или правых. По ее словам, во многих государствах усилилась атака на демократические ценности. Это предупреждает о появлении в XXI веке фашизма и его влиянии на сегодняшнюю жизнь.

В государствах зрелой демократии политические движения разговаривают друг с другом, пытаются примириться и находить точки соприкосновения, а фашизм, о котором говорит Олбрайт, характеризуется агрессивностью, которой нет у партий, выросших в условиях демократии. Такие партии и движения хотят, чтобы все им подчинялись, только их идеи верны. Процессы, происходящие в политическом большинстве Литвы, показывают, что мы также движемся в этом направлении.

Через четыре года после выборов мы почему-то больше не шокированы воинственным, агрессивным и высокомерным продвижением наших предложений и идей: корректировка, униформа, запрет, отрицание, ограничение — все это свидетельствует об ожидании искажения политической власти в Литве. Такие политические силы никогда не будут стремиться изменить поведение людей путем просвещения и информирования, но будут следовать простым и быстрым путем — просто ограничивать и запрещать. Люди, которые стремятся к порядку и стабильности, всегда хотят быстрого и легкого решения, но пока они сами не хотят участвовать в этих процессах — все хотят перемен, но, к сожалению, никто не хочет меняться самостоятельно. И затем эта миссия по изменению делегируется «кому-то», и этот «кто-то» не обязательно является демократом и хочет использовать инструменты демократии. Часто они пытаются сделать это глушителем, потому что это быстрее и проще.

В истории много примеров, которые показывают, что, когда общество не совершенствуется, когда представители общественности сами не преследуют цель и не осуществляют изменения, а делегируют кому-то ответственность за принятие решений, появляются такие лидеры, как Гитлер, и другие, которые ведут к гибели. Очевидно, что мы тоже находимся на грани тенденций, порождающих сегодняшний фашизм, описанный Олбрайт.

В зрелых и сильных обществах именно человек отвечает за себя, принимает решения и действует ответственно. Зрелость нашего общества еще не достигла этого уровня, поэтому чувство ответственности все еще не созрело, мы легко передаем ответственность другим.

И когда кто-то обещает навести порядок и светлое завтра, он объединяет очень большую группу сторонников, а агрессивный толчок идей воспринимается некоторыми как признак сильного лидера, без осознания, что упрямое нежелание прислушиваться к другим на самом деле является путем к фашизму.

Запомните прозвучавшую фразу в Сейме: у нас большинство, и мы будем делать все, что пожелаем, а меньшинство должно будет подчиниться. Уже тогда это должно было звучать для каждого думающего человека как предупреждение о том, что демократические процессы в нашей политике и принятие решений будут ослаблены.

Мы должны осознать, что в нашем обществе чувство политических процессов и демократии еще не сильно, поэтому мы идем по очень тонкому льду.

Единственный способ избежать катастрофических процессов — это работать сообща с сильными партиями, которые признают демократические ценности. Они должны создать центры силы, чтобы инициировать обсуждение будущего государства, осуществить необходимые реформы и сконцентрировать власть для проведения реформ.

В этих условиях чрезвычайно важно рассмотреть и решить, какая траектория развития государства будет гарантировать его выживание и дальнейшее быстрое развитие.

Наконец, нужно осмелиться сказать вслух, что каждый думающий человек должен осознать, что любой процесс перемен болезненный, длительный и непопулярный. Нет хороших, быстрых и простых решений для всех – есть только тяжелая работа.

Давайте не будем забывать уже извлеченные уроки — если классические партии ничего не предлагают, то появятся те, кто предлагает быстрые, дешевые и эффективные решения.

И если еще говорят: вам не о чем беспокоиться — мы заберем все и перераспределим, тогда люди не задумываясь начнут голосовать обеими руками.

Если мы не будем просвещать и развивать наше общество, если откажемся от трудного и долгого пути перемен, наше общество будет становиться все более зависимым от «лидеров», которые превращают свои цели в чаяния всей нации …

«Подумайте обо всех требованиях к власти, затем добавьте огромные перемены, произошедшие за последние семь десятилетий — конец колониализма, падение железного занавеса, сокращение разрыва между Севером и Югом, технологическая революция и рост мобильности людей.

Любой объективной мерой демократия — хотя и испытанная и проверенная повсюду — не терпит неудачу или провал. Почему тогда мы так часто, кажется, терпим неудачу? Сейчас я думаю, допустили ли мы, граждане демократии, ошибку, задавая правильные вопросы.

Возможно, мы привыкли к мгновенному удовлетворению наших идей, что у нас больше нет терпения двигаться черепашьими шагами в сторону демократии. Возможно, нами манипулировали мошенники, которые обещают принести мир на тарелочке, но не знают, как сдержать свои обещания. Возможно, мы стали настолько обмануты и поражены — иллюзиями решимости, кричащими репортажами о мелочах, фальшивыми драмами реалити-шоу, что мы не знаем, что реально, и твердо верим в то, чего нет. Возможно, пришло время сделать перерыв и лучше подумать о том, что мы на самом деле имеем в виду, когда речь идет о таких вещах, как величие и сила », — говорит Олбрайт. Добавить больше нечего… если только не осознать, что пришло время всем призадуматься.

Робертас ДАРГИС, президент Конфедерации промышленников