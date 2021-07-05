Намечено проведение очередного саммита «Берлинского процесса»

Германия намерена поддержать вступление западно-балканских стран в ЕС. Как передает АЗЕРТАДЖ, канцлер ФРГ Ангела Меркель направила лидерам Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии приглашение на саммит «Берлинского процесса», который пройдет в режиме онлайн.
Многие склонны рассматривать это как вероятное расширение ЕС, которое на этот раз включит в свой состав и этот регион. Однако Меркель, лоббируя дальнейшее расширение Евросоюза, недавно обозначила условия для вступления этих стран в общеевропейскую семью: «Этим государствам необходимо изменить мышление, преодолеть недоверие и старый национализм», сказала она.
В понедельник под председательством Германии намечен виртуальный саммит так называемого «Берлинского процесса», запущенного в 2014 году. Целью его является развитие сотрудничества во всех сферах в регионе Западных Балкан и уменьшение наследия войны в Югославии — этническую и религиозную напряженность и сохраняющееся недоверие между общинами.
Берлин выступает за ускоренное сближение этих стран с ЕС, но Париж и Амстердам предлагают не торопиться.