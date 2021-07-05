Намечено проведение очередного саммита «Берлинского процесса»

Германия намерена поддержать вступление западно-балканских стран в ЕС. Как передает АЗЕРТАДЖ, канцлер ФРГ Ангела Меркель направила лидерам Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии приглашение на саммит «Берлинского процесса», который пройдет в режиме онлайн.

Многие склонны рассматривать это как вероятное расширение ЕС, которое на этот раз включит в свой состав и этот регион. Однако Меркель, лоббируя дальнейшее расширение Евросоюза, недавно обозначила условия для вступления этих стран в общеевропейскую семью: «Этим государствам необходимо изменить мышление, преодолеть недоверие и старый национализм», сказала она.