Направленный против семьи закон отклонен. Все решили голоса ИАПЛ-СХС

58 депутатов, проголосовавших против законопроекта о партнерстве, решили открыто защищать институт семьи, 63 члена Сейма проголосовали за легализацию гендерно-нейтрального партнерства, еще 7 парламентариев воздержались.

33 члена Консервативной партии во главе с Габриэлем Ландсбергисом проголосовали за антисемейный проект, только 12 проголосовали против, еще 3 консерватора решили воздержаться, а 2 консерватора вообще не участвовали в столь важном голосовании.

Все 11 членов фракции Свободы проголосовали за этот законопроект, в то время как 8 членов фракции Либерального движения поддержали закон, 2 проголосовали против, 1 воздержался и еще 1 не участвовал в голосовании.

6 социал-демократов поддержали закон о партнерстве, 5 проголосовали против, 2 не голосовали.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен также проголосовала за закон «Об однополом партнерстве».

21 член Сейма от фракции Союза крестьян и зеленых Литвы присоединился поддержали Институт семьи, 3 «крестьянина» проголосовали за законопроект, 1 воздержался при голосовании, а 7 не участвовали в голосовании.

Все 8 членов литовской региональной фракции, в которую входят 3 члена Союза христианских семей Литвы и Польши, категорически выступили против законопроекта о партнерстве против семьи.

1 член Сейма, принадлежащий к смешанной группе членов Сейма, проголосовал «за», а двое из этой фракции проголосовали против Закона о партнерстве.

Результаты голосования: 63 — За, 58 — Против и 7 воздержавшихся ясно показывают, что законопроект о антисемейном партнерстве был отклонен большинством в 2 голоса после его внесения.

Очевидно, что голоса трех парламентариев Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, занимающих принципиальную позицию — защищая институт семьи, — были решающими в этом важном для Литвы голосовании.

Циничное предательство консерваторов, громко именующих себя «христианскими демократами», не прошло мимо глаз литовского народа. Хотя в названии партии есть слова «Христианские демократы», и они активно апеллировали к христианскому электорату во время выборов, сегодняшнее голосование ясно показало, что небольшое число — всего 15 из 50 членов партии в Сейме — поддерживают традиционную семью.

Сегодняшнее ожесточенное сопротивление попыткам протолкнуть закон об однополом партнерства четко кристаллизовало политические силы, избранные в Сейм. Единственной парламентской Христианской партией является Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) .

На просьбу прокомментировать сегодняшнее голосование в Сейме председатель депутата Европарламента ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевски подчеркнул, что ИАПЛ-СХС не только поддерживает, но и проводит политику укрепления института семьи на протяжении более 20 лет.

«После сегодняшнего голосования стало более чем очевидно, что только 15 из 50 так называемых христианских демократов выступают за традиционную семью. Это циничное предательство христианских избирателей, за которых консерваторы боролись перед выборами », — сказал Вальдемар Томашевский.