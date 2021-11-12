Напряжение на границе

Фото BFL/Жигимантаса Гядвилы

В понедельник большая группа мигрантов собралась на польской границе в Беларуси, а в лагерях для мигрантов в Литве имели место беспорядки.

Силы, дислоцированные в соседней стране недалеко от границы с Беларусью, предотвратили массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси. По словам официальных лиц, сотни мигрантов пытались попасть в Польшу.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что не исключает возможности согласования действий мигрантов в Литве и на белорусско-польской границе.

В связи с ситуацией на границе Польши с Беларусью МВД предложило ввести чрезвычайное положение (ЧП) в приграничных муниципалитетах.

Угроза на границе – проблема всего ЕС

Введение чрезвычайного положения на границе с Беларусью поможет максимально защитить государственную границу, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, обсудив ситуацию на границе с руководителями министерств и ведомств во вторник.

Он отметил, что режим чрезвычайного положения минимально ограничит права и свободы граждан Литвы, говорится в сообщении администрации президента.

Президент встретился с министром внутренних дел Агне Билотайте, министром обороны Арвидасом Анушаускасом, министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом, главой Службы охраны госграницы Литвы Рустамасом Любаевасом, командующим Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенантом Вальдемарсом Рупшисом и заслушал новую информацию разведки.

«Растущая угроза на границе с Беларусью – это проблема не только Польши или Литвы. Это дело всего Европейского союза. В настоящее время очень важно правильно оценить ситуацию, согласовать общие цели, действовать единым и скоординированным образом на национальном и международном уровнях», – сказал руководитель страны.

Как говорится в сообщении администрации главы государства, по вопросу пограничной ситуации Г. Науседа продолжает консультации с президентом Польши Анджеем Дудой, координирует действия с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, другими партнерами по Евросоюзу и союзниками по НАТО.

Президент также обсуждает с руководителями Латвии и Эстонии ситуацию на границах Европейского союза.

Кроме того, в понедельник вечером премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обсудила с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию на границе Евросоюза с Беларусью.

Как сообщило правительство, в ходе беседы И. Шимоните отметила, что «режим и силовые структуры А. Лукашенко целенаправленно «очистили» Минск от потенциальных нелегальных мигрантов, прилетевших в белорусскую столицу», и направил их на границу ЕС и Беларуси у Польши.

«То, что делают белорусские силовые структуры, является преступлением против человечности. Европейский союз должен потребовать от Беларуси сотрудничества с ООН и международными организациями и позволить правительствам стран происхождения мигрантов возвращать своих граждан в свои страны. Прежде всего в Ирак. Эти люди стали не только инструментами (политики. -BNS), но и заложниками», – сказала И. Шимоните.

По словам премьер-министра, Еврокомиссия и ООН должны помочь Ираку в возвращении мигрантов репатриационными рейсами из Беларуси.

И. Шимоните также отметила, что Евросоюзу необходимо ускорить применение санкций к участникам схемы незаконной доставки мигрантов, созданной режимом Лукашенко, – физическим лицам, туристическим компаниям, авиакомпаниям, администрации аэропортов Беларуси и компании по наземному обслуживанию самолетов.

«Все они являются частью схемы», – сказал премьер-министр Литвы.

ЧП будет защищать границу

Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

«Видя эту ситуацию и угрозы, которые инициируются белорусским режимом путем организации таких скоординированных акций на границе Польши, и осознавая, что такие угрозы могут возникнуть и у нас, видя четкие параллели между теми событиями, которые происходят на границе и в местах расселения нелегальных мигрантов у нас, мы делаем все, чтобы наши границы были защищены», – заявила во вторник на удаленном заседании министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«С возникновением таких рисков мы вынуждены реагировать и создавать предпосылки для усиления охраны нашей границы, и есть серьезные основания для объявления чрезвычайного положения», – добавила она.

При действии чрезвычайного положения попавших в Литву мигрантов и расселенных здесь лишают права на переписку, телефонные разговоры и тому подобное, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Также во время режима ЧП можно использовать средства госрезерва, с тем чтобы устранить угрозу общественному спокойствию, возникающему из-за наплыва мигрантов.

Усиленная охрана границы сохраняется, а на территориях, где будет введено ЧП, будет ограничено передвижение транспортных средств без разрешения пограничников, будет действовать запрет на въезд на эту территорию, за исключением местных жителей, а также тех, у кого есть на этих территориях недвижимое имущество и подтверждающие это документы.

Службы получат полномочия для проверки транспортных средств и лиц, их вещей для обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия, патронов, взрывчатых и прочих опасных веществ, задерживать правонарушителей.

«Ограничения на передвижение в приграничной зоне, плюс на дистанции в пяти километрах от границы ограничения на общественные собрания, также предусматриваются ограничения на средства коммуникации мигрантов в местах их расселения, конечно, большее вовлечение армии. Мы считаем, что такое решение является оправданным в нынешней ситуации», – отметила А. Билотайте.

По словам главы Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Кащюнаса, хватит ли политической воли в парламенте для введения чрезвычайного положения, поскольку подобное предложение летом подверглось критике, но надо иметь в виду, что сейчас ситуация изменилась.

«Определенно да (будет достаточно политической воли), я думаю, что политический ландшафт изменился, мы обсуждали эту проблему с оппозицией, и все понимают серьезность ситуации», – сказал LRT Л. Кащюнас.

Решение о введении чрезвычайного положения принимает Сейм.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако в августе пограничники изменили тактику, и в страну не были впущены почти 6 тыс. нелегалов.

Движение у литовской границы

За утро вторника уже зафиксировано почти сто попыток незаконного перехода на территорию Литвы из Беларуси – больше, чем за все минувшие сутки, сообщили BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

«Есть движение на той стороне, и сегодня количество не впущенных в Литву уже превысило количество людей, не впущенных за все минувшие сутки, – это не трагические цифры, но уже приближаемся к ста», – завил представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

По его словам, пока трудно сказать, являются ли они мигрантами, которые уходят с польской границы. Массовых попыток прорыва пока не зафиксировано.

«Массовых попыток прорваться точно нет. Есть группы, они движутся, как и раньше, их активизация в разные моменты то выше, то ниже, но давление не снижается», – сказал представитель СОГГЛ.

Как стало известно, в ночь на вторник белорусские пограничники перебросили к границе с Литвой сотни нелегальных мигрантов, которые разбили лагерь на белорусской стороне, около границы с Литвой, рядом с Капчяместской пущей, около населенного пункта Кадыш. Эта деревня находится рядом с Лаздийским районом Литвы, около Капчяместиса.

Нелегалы разбили лагерь у литовской границы, некоторые из них группами пытались пробраться на литовскую территорию.

Беспорядки в лагере мигрантов

8 ноября во время беспорядков в лагере мигрантов в Мядининкай пришлось применить слезоточивый газ, рассматривают вопрос проведения расследований.

«Когда мигрантов пытались успокоить, некоторые оказывали сопротивления, хватались за оружие и т.д., пришлось применить слезоточивый газ, никто не пострадал», – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

В лагере, находящемся на территории Школы пограничников, протестовали несколько сотен мигрантов, однако до вечера акция протеста продолжалась только там, где живут семьи.

По словам Г. Мишутиса, на нескольких бунтовщиков надели наручники, их изолировали от других мигрантов. Сейчас рассматривают вопрос проведения расследования в отношении шести мигрантов.

Со слов Г. Мишутиса, были вызваны врачи, однако помощь требовалась не из-за применения газа.

«Скорую вызывали для женщины из другого сектора, ей стало плохо», – рассказал он.

По сообщению представителя СОГГ, сейчас в Мядининкай спокойно. Беспорядки в понедельник фиксировались также в Кибартай и Пабраде, где находятся лагеря беженцев, а также в Рукле (Йонавский район), однако там инцидентов не было.

Акции протеста в литовских лагерях беженцев проходили в тот день, когда большая колонна мигрантов в Беларуси шла в сторону границы с Польшей.

Тем временем во вторник Сейм принял решение с полуночи 10 ноября ввести чрезвычайное положение на границе Литвы с Беларусью. Проект постановления о введении чрезвычайного положения принят 122 голосами против одного. ЧП вводится на месяц с 10 ноября на приграничном участке и на территории, которая удалена от границы на пять километров в глубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

Информация «ЛК», BNS