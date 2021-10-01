Напряжение на рынке электроэнергии зашкаливает

Фото BFL/Кястутиса Ватагаса

Предпринимаемые Литвой действия на энергетическом рынке не только существенно опустошают кошельки литовских потребителей, но и ухудшают взаимоотношения даже с балтийскими соседями.

Латвия грозит жалобой

Латвия обещает подать жалобу в Европейскую комиссию и Агентство Европейского союза по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) на Литву за то, что она в одностороннем порядке ограничила пропускную способность линий электропередачи с Беларусью, чтобы предотвратить попадание на балтийский рынок электроэнергии с Белорусской атомной электростанции в Островце, сообщает BNS.

«Мы считаем, что сокращение Litgrid общей пропускной способности между Литвой и Беларусью не имеет никаких технических обоснований. Поэтому латвийское правительство решило, что следующим шагом будет обращение к Европейской комиссии и ACER», — говорится в комментарии BNS латвийского министерства экономики.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что действия Литвы были законными и во время дискуссии операторов передающих систем серьезных замечаний не было.

«Я не знаю, что предпримет Латвия, но на сегодняшний день мы не видим никаких юридических рисков, потому что все действия выполнены в рамках системного договора БРЭЛЛ. Это наше действие не раз обсуждалось в рамках соглашения БРЭЛЛ, претензий не было не только у латышей или эстонцев, но и у российских или белорусских операторов», — сказал Д. Крейвис журналистам на минувшей неделе.

Как мы уже сообщали, на основании так называемого «антиостровецкого» закона Литва снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

По данным Литвы, до сих пор Латвия потребляла белорусскую электроэнергию, которую она импортировала из России и продавала на Рижской фондовой бирже. В то же время Латвия уверяет, что торгует только российской электроэнергией.

После того, как Литва сократила максимальную пропускную способность с Беларусью, Латвия теперь может торговать с Россией только в таком объеме, насколько позволяет пропускная способность их собственных линий. До ограничений Литвы Латвия использовала максимальную пропускную способность литовско-белорусских соединений.

Литовские власти убеждены, что электроэнергия с Белорусской АЭС до сих пор поступала в Литву через Латвию, что нарушало «антиостровецкий» закон.

Электричество подорожает

Электроэнергия для жителей, потребляющих ее минимально, со следующего года может подорожать примерно на 20%, отметил BNS председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс. Руководитель подчеркивает, что с января 2022 года цена будет регулироваться только для домашних хозяйств, потребляющих до 1000 киловатт-часов в год. Для всех остальных совет регулировать цены не будет – они будут покупать электроэнергию на рынке у независимых поставщиков.

«Граница цены на электроснабжение со следующего года увеличится примерно на 20% – с 12,39 цента до 15,03 цента за киловатт-час, с налогом на добавленную стоимость будет 18,19 цента. Для потребителей со стандартным планом одной временной зоны, потребляющим около 50 киловатт-часов в месяц, счета увеличатся примерно на 1,6 евро (21%) – с 7,6 евро до 9,22 евро в месяц», – сказал Р. Поцюс на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию на минувшей неделе.

По его словам, при расчетах делается допуск, что регулирование части инфраструктуры не будет особенно влиять на окончательный тариф, однако более половины этого повышения будет обусловлено возросшей ценой на электроэнергию на рынке.

«На оптовом рынке наблюдается большой рост цен – цена на сегодняшний день на бирже более чем вдвое выше заложенной в тариф (тариф на второе полугодие для потребителей. – BNS)», – добавил глава ГСРЭ.

По его словам, тариф для самых малых потребителей будет повышаться и из-за предусмотренной по причине либерализации рынка дополнительной составляющей, так как большая часть потребителей выходит на свободный рынок.

Напомним, на первом этапе либерализации рынка в прошлом году 99% домохозяйств, потребляющих более 5 тыс. кВтч в год, выбрали рыночного поставщика электроэнергии. В этом году к середине декабря его должны будут выбрать домохозяйства, потребляющие от 1 до 5 тыс. кВтч. В основном это потребители, проживающие в многоквартирных домах. Те, кто потребляет менее 1 тыс. кВтч в год, будут выбирать поставщика к середине декабря следующего года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ