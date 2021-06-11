Наркобизнес адаптируется к коронавирусным ограничениям – отчет

«Рынок наркотиков в Европе становится иммунным к введенным ограничениям. (…) Все больше распространяется чистого и сильного вещества, которое продается как на улице, так и в интернете. Только в ЕС за последний год выявлено целых 46 новых наркотиков», – заявил на пресс-конференции директор Департамента по контролю над наркотиками табаком и алкоголем Реналдас Чюжас.

Самым популярным наркотиком в Европе остается конопля. По данным Европейского центра, как минимум один раз в жизни коноплю пробовали более четверти европейцев, в Литве этот показатель составляет 10%.

Кокаин пробовали около 5% европейцев, немногим меньше литовцев. Сходные цифры и при оценке потребления экстази и амфетамина.

Согласно информации, представленной в отчете, рост производства конопли и синтетических наркотиков в ЕС остается стабильным, таким же, каким он был до пандемии, кроме того, количество мест производства обнаруживается такое же.

«Хотя в начале ограничений по причине пандемии был нарушен розничный рынок торговли наркотиками на улице, и сообщалось об определенной локальной нехватке, наркоторговцы и их покупатели адаптировались, все чаще шифруя сообщения в социальных сетей с помощью мобильных приложений, через услуги покупки через интернет, доставки почтой и на дом», – говорится в сообщении ведомства ЕС.

В нем также акцентируется, что долговременное влияние пандемии может вызвать дальнейший уход наркобизнеса в сферу цифровых технологий.