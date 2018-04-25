Нарушена работа веб-сайтов Правительства, Президентуры, министерств

Фото pixabay.com

В понедельник была нарушена работа веб-сайтов Правительства, министерств, администрации Президента, полиции и некоторых других госучреждений страны.

По словам главы Национального центра кибербезопасности, Ритиса Райниса, специалисты Центра и Государственного центра телекоммуникаций выясняют причину проблем, пока что было установлено, что это не кибератака.

«Мы с коллегами проверяем это с точки зрения кибербезопасности, пока не видим, что это из-за проблем с атаками. По-видимому, любая другая причина, — мы еще выясняем (…) Веб-сайты доступны, но с перебоями», — заявил Р. Райнис.

Представители Государственного центра телекоммуникаций пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Информация ЛК по сообщению BNS