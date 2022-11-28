Нарушена система e.sveikata, часть пользователей не могут войти

«В настоящее время специалисты Центра регистров ведут интенсивную работу, пытаясь восстановить нормальную работу системы. Система электронного здравоохранения работает с перебоями, некоторые пользователи не могут к ней подключиться или процесс идет крайне медленно», — сообщили в министерстве.

Министерство и Центр регистров приносят извинения врачам и пациентам за доставленные неудобства и говорят, что прилагают все усилия для скорейшего устранения проблем.

Чтобы не нарушать работу медицинских учреждений и прием пациентов, Минздрав рекомендует данные о посещениях пока выводить в локальные информационные системы, а затем передавать в электронное здравоохранение.

Информация ЛК по сообщению BNS