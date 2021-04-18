Нарушение правил карантина

Фото policija.lt

На минувшей неделе были сняты ограничения на передвижение. Стоит лишь посочувствовать тем, кто, не дождавшись нескольких часов снятия ограничений, нарушил их, получив за это внушительный штраф. Как сообщила пресс-служба полиции, в дальнейшем приоритетное внимание будет уделяться курортным муниципалитетам, местам скопления людей, местам парковки, торговым центрам.

Штраф за отсутствие маски

Не помогла избежать ответственности и маска клоуна — полиция выписала штраф в размере 500 евро покупателю, который пришел 4 октября в торговый центр Depo на вильнюсской улице Укмяргес без защитной маски, закрывающей лицо и нос. После замечания мужчина вышел из магазина и вернулся уже с маской клоуна. Работники магазина заявили, что маска не годится, и вместо нее предложили купить продающиеся здесь медицинские маски для лица. Поскольку покупатель не пошел на компромисс, они обратились за помощью в полицию.

Решение полиции о штрафе в 500 евро законно, заявил Вильнюсский окружной суд. Если бы наказанный за нарушение покупатель не обжаловал решение полиции в суде и немедленно оплатил штраф, то его кошелек потерял бы половину суммы — 250 евро. В соответствии с действующим порядком в общественных местах необходимо носить защитные маски. По мнению суда, административное наказание адекватно серьезности совершенного им проступка и не является ограничивающим права человека больше, чем это необходимо.

Шумная вечеринка

Хотя на минувшей неделе со среды были сняты ограничения на передвижение по Литве, министр внутренних дел страны Агне Билотайте напомнила, что другие условия карантина сохраняются.

В ночь на 10 апреля в Вильнюсе состоялась большая вечеринка. По словам столичной полиции, после полуночи поступило сообщение о том, что в здании на ул. Карейвю проходит вечеринка, громко играет музыка, люди не соблюдают правила карантина. Прибыв на место, полицейские обнаружили в зале большую толпу. В вечеринке участвовало более ста человек, установлены личности 89 участников, большинство из которых оказались студентами, приехавшими в Литву по программе обмена ERASMUS, сообщает BNS.

Выяснилось, что в числе участников вечеринки была и дочь члена Вильнюсского горсовета, предпринимателя Видмантаса Мартикониса, известная предприниматель, дизайнер Видманте Мартиконите. Об этом она рассказала в социальной сети. Молодая женщина делала видео и комментировала происшествие, при этом пыталась спрятаться от полиции. «Пришла полиция. Бежим с тайной вечеринки. Бежать не удается, все выходы закрыты. Полиция стоит внизу. Будет нам наука, что значит веселиться в карантин. Но ведь так хочется», – говорила Мартиконите. Судя по фотографии человека в полицейской форме, спрятаться Мартиконите и ее друзьям не удалось.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что большая часть участников вечеринки – иностранцы. Полиция выявила организатора вечеринки и владельца помещения. По словам Ю. Самороковской, часть участников вечеринки успела убежать, увидев полицию. Обстоятельства происшествия уточняются.

По данным полиции, это была самая крупная вечеринка, зафиксированная сотрудниками полиции во время карантина: «Вечеринок такого масштаба во время карантина в Литве еще не было. Было несколько вечеринок, в которых участвовало до нескольких десятков человек, но такого большого количества еще не было».

Юбилей врача

В Биржайской больнице неустановленное количество человек участвовало в праздновании 80-летнего юбилея врача, представители муниципалитета считают это нарушением карантина. Об этом происшествии на минувшей неделе сообщил телевизионный канал LNK. По данным телевидения, в больничном зале в качестве угощения были поданы канапе.

Директор больницы сказал, что никаких нарушений не было, поскольку врачи либо привиты, либо уже переболели и все были в масках. Само поздравление много времени не заняло. Однако приехавшие на мероприятие представители муниципалитета сказали, что условия карантина могли быть нарушены. Глава Биржайского центра по режиму экстремальной ситуации Кястутис Книзикявичюс сказал, что в зале собралось около 20 человек. «Я вижу нарушения, я не посторонний человек. Я знаю, что мэр написал директору больницы, попросив дать объяснения, потом будут решать, что делать дальше», – сказал LNK К. Книзикявичюс. Вице-мэр Аудроне Гаршвайте сказала, что врача поздравляли больше 10 человек, это ее удивило. «Я думала, будет несколько человек, а когда увидела, сколько их, растерялась, но, поскольку мы уже приехали поздравить человека с юбилеем, мы это сделали», – рассказала А. Гаршвайте. Расследованием ситуации займется полиция.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ