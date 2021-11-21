Нарушения антиковидных мер

Фото BFL/Линас Белинис

В последние недели в Литве наблюдается крайне сложная эпидемиологическая обстановка на фоне коронавируса. По данным правоохранительных органов, постоянно фиксируются факты нарушения антиковидных ограничений.

Торговля записями о вакцинации

Полиция Таураге проводит расследование по подозрению в фальсификации данных о вакцинации от коронавируса, расследуют факт злоупотребления служебным положением и взяточничества, сообщает BNS. Расследование было начато 4 ноября, когда поступила информация о том, что специалист Таурагского учреждения системы здравоохранения через посредников может брать деньги за фальсификацию данных о вакцинации от COVID-19 в системе www.esveikata.lt. Подозревают, что в результате таких действий были попытки незаконного получения паспорта возможностей.

В деле восемь подозреваемых. Им назначена мера пресечения – подписка о невыезде, у одного изъяли документы. В октябре такие расследования были начаты в Каунасе, Вильнюсе и Пакруойисе.

С чужим паспортом возможностей

В Вильнюсе пьяного мужчину поймали с чужим паспортом возможностей. Об этом сообщила пресс-служба Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

Инцидент произошел на улице Стиклю. По данным полиции, мужчина 1986 года рождения предъявил документ, выданный другому человеку (1996 года рождения). В крови нарушителя обнаружили 0,95 промилле алкоголя.

Начато досудебное расследование. За подобное нарушение с документами грозит штраф, арест или тюремное заключение на срок до шести лет.

Без маски в театре

Депутат Дайнюс Кепянис получил штраф за то, что сидел без маски в театре, сообщило BNS. Политик сказал: «Я заплатил 250 евро за то, что осмелился в театре временно снять маску, потому что задыхался и потел», – сказал депутат.

Фотографию Д.Кепяниса в театре без маски выложил консерватор Юстас Джюгялис и обратился в полицию. Сам Д.Кепянис принес извинения «здоровому обществу» и сказал, что это был последний раз, когда он воспользовался паспортом возможностей.

Проверки

Как соблюдаются ограничения, установленные в связи с пандемией COVID-19, в ноябре-декабре будет проверять команда, в состав которой вошли специалисты ответственных институтов, сообщает пресс-служба правительства. В миссии участвуют Госинспекция по труду, Государственная продовольственно-ветеринарная служба, Государственная служба по защите прав потребителей, Национальный центр общественного здоровья и полиция. Первые проверки проходят уже на этой неделе.

Цель скоординированных проверок соблюдения ограничений в связи с COVID-19 — создать предпосылки для соблюдения установленных правительством требований.

Будет осуществляться проверка, соблюдаются ли требования паспорта возможностей, пользуется ли человек принадлежащим ему паспортом возможностей, проводятся ли периодические тесты для работников, обязанных тестироваться на основании требований правительства, соблюдается ли требование ограничения площадей в местах, где паспорт возможностей не нужен, а также других установленных ограничений.

Места проверок предусмотрены на основании имеющихся данных об объектах наибольшего эпидемиологического риска, фиксируемых очагах, местах, в которых систематически не соблюдают ограничения и о которых сообщают жители.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ