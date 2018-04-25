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Нарушения на парламентских выборах

Фото с сайта lrv.lt

С понедельника до пятницы, когда проходили досрочные выборы в парламент Литвы, полиция получила 32 сообщения, связанные с выборами. 

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис информировал BNS, что в Кайшядорском районе проводится досудебное расследование в связи с исходившими от одного лица предложениями денег и алкоголя за голоса в пользу социал-демократа Альгимантаса Радвилы, в Вильнюсе – в связи с вождением в нетрезвом состоянии кандидата Социал-демократической трудовой партии Виргиниюса Шмигельскаса. 

Непосредственно в день выборов, 11 октября, полиция сообщила, что получила 70 сообщений о возможных нарушениях на проходивших парламентских выборах, начато одно расследование. 

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«В течение дня голосования, 11 октября, к 19 часам было получено 70 сообщений, в целом за весь период, включая досрочное голосование, было получено 120 сообщений. Как сегодня, так и за весь период почти половина сообщений поступало из Вильнюсского округа», – сообщил на пресс-конференции генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела. 

Он также сообщил, что за весь выборный период были начаты три досудебных расследования. 

«Одно начато в каунасской полиции в связи с препятствиями воспользоваться избирательным правом 8 октября, в этот же день было начато досудебное расследование в Вильнюсе по поводу вождения одного из кандидатов в нетрезвом состоянии, и третье досудебное расследование было начато в воскресенье — имело место насилие в отношении члена комиссии», – сообщил Р. Пожела. 

Инцидент произошел на избирательном участке Сапегос в Вильнюсе. По данным правоохранителей, избиратель проявил агрессию, сорвал защитную маску с члена комиссии и ударил его рукой по лицу. Досудебное расследование возбуждено по факту причинения физической боли или легкого вреда здоровью.

Генкомиссар сказал, что мужчина, ударивший члена комиссии по лицу, был пьян. 

Основная часть сообщений была связана с недопустимой агитацией, подозрительными лицами или автомобилями рядом с избирательными комиссиями, с нарушениями общественного порядка, с отсутствием защитных средств, с возможным подвозом избирателей, с нетрезвыми лицами или членами комиссий, с нарушениями самоизоляции. 

Он напомнил, что во время парламентских выборов 2016 года было получено 74 сообщения и были начаты три досудебных расследования.

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