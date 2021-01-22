Нарушил ПДД — дополнительное обучение после карантина

Ограничивая практическую деятельность автошкол в период карантина, Министерство транспорта и коммуникаций продлевает срок прохождения дополнительного обучения для начинающих водителей, допустивших нарушения правил дорожного движения. Водители-новички, у которых срок дополнительного обучения истекает в период карантина, смогут пройти это обучение в течение 30 календарных дней после его завершения.
Этот срок продлен приказом министра транспорта и коммуникаций и вступил в силу 12 января этого года.
«Это важное решение для всех водителей-новичков, которые нарушили правила дорожного движения и которым предстоит пройти необходимое дополнительное обучение. Если срок прохождения дополнительного обучения продлится, эти водители не потеряют права на управление транспортными средствами», — сообщил представитель Минтранса Томаш Пилукас.
Минтранс напоминает, что начинающему водителю (без стажа вождения 2 года), нарушившему требования Правил дорожного движения, чтобы не потерять право управлять транспортными средствами, необходимо пройти дополнительное водительское обучение в течение одного года. Этот срок исчисляется со дня вступления в силу решения суда о признании лица виновным в нарушении закона. Однако из-за карантина в стране водители были временно лишены возможности пройти дополнительное обучение.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ