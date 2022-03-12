Нарушители ПДД в Вильнюсе уже получают предупреждения, затем — эвакуация автомобиля

С этой недели водители, нарушившие правила дорожного движения (ПДД), под стеклоочистителями могут обнаружить предупреждения о том, что их автомобиль будет эвакуирован.
Это предусмотрено во вступивших в силу в январе этого года поправках к закону, которые позволяют не только полиции, но и работникам самоуправления эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Сотрудники общественного порядка уже составили предварительные маршруты в Вильнюсе, по которым в конце марта будет патрулировать спецтранспорт (эвакуатор). При обнаружении автомобилей, нарушивших правила парковки, они тутже будут эвакуированы.
«Самоуправление никогда не стремилось наказать как можно больше людей. Наоборот, наша цель — максимально просветить население, тем самым обеспечив порядок в городе. Перед тем, как мы приступим к эвакуации нарушивших правила автомобилей, информируем при помощи СМИ и предупреждений о том, что нарушение ПДД может привести не только к штрафу, но и к эвакуации автомобиля на платную стоянку. Изначально мы даем возможность водителям повторить знания ПДД», – говорит заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления Адомас Бужинскас.
Предварительные маршруты сотрудников общественного порядка и спецтранспорта подготовило самоуправление совместно с сотрудниками общественного порядка (Susisiekimo paslaugos) и Вильнюсской системы администрирования отходов (VASA). Маршруты были составлены после анализа списков мест столицы, где наиболее часто встречаются грубые нарушения парковки, и оценки собранной информации.
Планируется, что в день будут буксировать около 10 автомобилей. Нарушители смогут забрать их на стоянке на Эйшишкю пл. 127 (Eišiškių pl. 127).
«Если водитель не найдет машину там, где ее припарковал, он должен сначала позвонить по общему номеру экстренной помощи 112, по которому оператор подтвердит, что машина нарушила ПДД и эвакуирована, и сообщит, где можно получить дополнительную информацию. В ближайшее время заработает короткий номер самоуправления, где водитель буксируемой машины получит информацию о том, где забрать машину, сколько придется заплатить», — говорит руководитель отдела общественного порядка Анджеюс Диникис.
За нарушение правил парковки нарушителю придется заплатить не только штраф от 30 до 90 евро, но и расходы на перевозку автомобиля — 36,30 евро. Еще 8,47 евро в сутки будет стоить парковка автомобиля на охраняемой стоянке, если автомобиль не будет забран сразу.
Отдел маркетинга и коммуникаций Вильнюсского самоуправления