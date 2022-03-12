Нарушители ПДД в Вильнюсе уже получают предупреждения, затем — эвакуация автомобиля

Nuotrauka Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

С этой недели водители, нарушившие правила дорожного движения (ПДД), под стеклоочистителями могут обнаружить предупреждения о том, что их автомобиль будет эвакуирован.

Это предусмотрено во вступивших в силу в январе этого года поправках к закону, которые позволяют не только полиции, но и работникам самоуправления эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Сотрудники общественного порядка уже составили предварительные маршруты в Вильнюсе, по которым в конце марта будет патрулировать спецтранспорт (эвакуатор). При обнаружении автомобилей, нарушивших правила парковки, они тутже будут эвакуированы.

«Самоуправление никогда не стремилось наказать как можно больше людей. Наоборот, наша цель — максимально просветить население, тем самым обеспечив порядок в городе. Перед тем, как мы приступим к эвакуации нарушивших правила автомобилей, информируем при помощи СМИ и предупреждений о том, что нарушение ПДД может привести не только к штрафу, но и к эвакуации автомобиля на платную стоянку. Изначально мы даем возможность водителям повторить знания ПДД», – говорит заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления Адомас Бужинскас.