NАSА: астероид Апофис не приблизится на опасное расстояние к Земле еще 100 лет

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Ученые NАSА пришли к выводу, что астероид Апофис не приблизится на опасное расстояние к Земле по крайней мере следующие сто лет, сообщает ВВС.

Названный в честь древнеегипетского бога мрака и хаоса, Апофис считается одним из самых опасных для нашей планеты астероидов. Он был открыт в 2004 году.

Ранее ученые предполагали, что он может подойти близко к Земле в 2029 и 2036 годах, но эти расчеты не подтвердились.https://8f2d54add7585d3859a6973b9c9f2900.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

До недавнего времени как потенциально опасный момент рассматривался 2068-й, но новое исследование NАSА исключает такую вероятность.