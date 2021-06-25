NASA научит астронавтов стирать одежду в космосе

Так, уже в конце этого года NАSА планирует отправить на МКС несколько наборов со средствами для стирки. С декабря 2021 года ученые будут наблюдать, как ферменты и другие ингредиенты реагируют на шесть месяцев невесомости. Затем, в мае 2022 года, астронавтам доставят средства для удаления пятен и салфетки.

В то же время копания-производитель разрабатывает комбинированную стирально-сушильную машину, которая могла бы работать на Луне или на Марсе, используя минимальное количество воды и моющего средства. Такая машина также может оказаться полезной в засушливых регионах Земли.