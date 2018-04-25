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NASA хочет купить место на российском «Союзе»

Фото pixabay.com

NASA ведет переговоры с российскими партнерами о приобретении места на российском космическом корабле «Союз», который планируется запустить в октябре к Международной космической станции.

Об этом заявил на брифинге директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Брифинг был посвящен назначенному на 27 мая запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС).

«Я знаю, что наши представители ведут переговоры по поводу следующего запуска «Союза», намеченного на октябрь, — сообщил директор NASA. — Мы работаем над этим вопросом и очень близки к выработке соглашения. Думаю, в ближайшие дни оно будет подписано, и это, конечно, очень позитивно: мы хотим, чтобы наши связи в том, что касается исследования космоса, оставались прочными и чтобы наступил день, когда российские космонавты смогут летать на американских ракетах, а американские астронавты — на российских».

belta.by

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