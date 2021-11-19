Население сокращается

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса.

В октябре этого года смертность на 1/4 выше, чем в октябре 2020 года, рождаемость практически не изменилась, сообщил на минувшей неделе Департамент статистики Литвы.

По данным департамента, в октябре скончались 4490 жителей, или почти на 23% больше, чем в октябре 2020 года (3661). Такой же рост смертности фиксировался и в сентябре.

Рождаемость в октябре практически не изменилась: в Литве родились 2080 младенцев (в октябре 2020 г. — 2072). В октябре из Литвы уехало примерно столько же жителей. Больше половины эмигрантов – граждане Литвы, среди приехавших граждан Литвы около трети. По сравнению с октябрем 2020 г. количество эмигрантов удвоилось, а приезжих стало больше на 1/10.

Количество жителей в Литве сокращается третий месяц подряд – в октябре число жителей сократилось на 2410 человек, всего, по данным на начало ноября, в Литве зафиксирован 2 777 991 житель.

Информация «ЛК», BNS