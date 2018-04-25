Познакомьтесь – это один из наших малышей.

Мы приютили его маму, которая вскоре родила троих щенят, уже будучи у нас под опекой. Щенку 2 месяца, и мы начинаем искать для него будущих хозяев.

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».