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Экономика растет вместе с ценами

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Литовские железные дороги думают купить польскую компанию грузоперевозок

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Отказаться от пластиковых пакетов

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Коронавирус находит лазейки

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Литва в числе лидеров по неравенству доходов

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Тенденции расхода питьевой воды

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Банк Литвы в этом году перевел в госбюджет на 8% больше – 13,8 млн евро

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Использование Клайпедского терминала выросло до 48%

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Наш малыш

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Преподобномученики Антоний Супрасльский и Павел Виленский

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Идет подготовка к оборудованию новых депо Rail Baltica

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В ЕС установили правила трансграничных поездок

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Ограничивается производство электроэнергии на Каунасской ГЭС

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Ирландия опубликовала «зеленый список» безопасных стран

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В адрес Veolia и Icor – новый иск на 240 млн евро

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ВОЗ не рекомендует ходить в ночные клубы

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За карантин обанкротилось наполовину меньше предприятий, чем в 2019 году

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Несмотря на рост случаев COVID-19 в Литве, обстоятельства заражения ясны

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В Айя-Софии совершен первый за 86 лет пятничный намаз

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В. Янулявичюс надеется, что Кабмин будет консультироваться по помощи ЕС

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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

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Гондольеры Венеции добились уменьшения количества людей в лодках

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Отношение к финпомощи ЕС закрытию Игналинской АЭС у формирующих энергетическую политику сдержанное

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Гренландцы проголосовали за сохранение скандальной статуи колонизатора

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Idavang: развитие в Литве ограничивают правовые требования

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Uber запустит сервис речного такси в Лондоне

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Г.Науседа надеется, что соглашение ЕС по помощи будет ратифицировано в сейме осенью

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Европол раскрыл масштабную сеть фальшивомонетчиков

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Все реестры и системы, находящие в ведении Минюста Литвы, действуют

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Из-за проблем в e.sveikata проверенные на мобильных пунктах не получают сообщений

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Крупнейший автобусный перевозчик Европы объявил об остановке деятельности

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Минздрав снижает показатель заболеваний COVID-19 до 16 случаев на 100 тыс. населения

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В РФ запустили упрощенное получение гражданства

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В ЕС считают "маловероятным" подписание торгового соглашения с Британией

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Общество понесло моральный урон от стирания записи совещания Кабмина– Д. Радзявичюс

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Жители Гонконга смогут получить британское подданство с 2021 года

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Linava: въезда в Литву из Беларуси ожидают 1,1 тыс. грузовых автомобилей

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МВФ получил заявки от 41 страны на участие в инициативе по приостановке выплат задолженностей

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На следующей неделе будет рассмотрен вопрос об обязательном ношении масок

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В Клайпеде проходит традиционный Праздник моря – без шествий

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Наш малыш

Познакомьтесь – это один из наших малышей.

Мы приютили его маму, которая вскоре родила троих щенят, уже будучи у нас под опекой. Щенку 2 месяца, и мы начинаем искать для него будущих хозяев.

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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