Во Дворце правителей выставка, посвященная наследию Радзивиллов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В истории Великого Княжества Литовского и его столицы Вильнюса важное место занимают представители родовой знати: Радзивиллы, Сапеги, Ходкевичи — магнаты, меценаты, покровители архитектуры, культуры и литературы, церковные деятели.

Они дали миру выдающихся политиков, дипломатов, писателей, полководцев, епископов, кардиналов, после которых остались многочисленные замки и дворцы, письменные памятники, исторические свидетельства.

Во Дворце правителей открылась обширная выставка, посвященная роду и наследию Радзивиллов. Ее называют одной из самых впечатляющих: выставлено 350 экспонатов из 40 музеев, библиотек, храмов, монастырей, личных коллекций 7 стран мира. Одна из сенсаций – привезенная из Иерусалима литургическая чаша, подаренная одному из храмов Радзивиллом Сироткой. Она не демонстрировалась публике 400 лет. Есть в экспозиции доспехи, украшения, регалии представителей богатого и влиятельного рода Великого княжества Литовского. У Радзивиллов было 20 замков, четыре сотни городов и местечек, 2 тысячи поместий и 10 тысяч деревень, а также своя собственная армия.

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt