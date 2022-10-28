Настанет ли в Литве демографическая зима?

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Статистика народонаселения показывает, что в 2022 г. Литва занимает второе место в мире по скорости исчезновения. По данным ООН, быстрее сокращается только население Болгарии, а по худшим показателям мы конкурируем с Латвией и Украиной. Означает ли это для нас демографическую зиму и стоит ли нам бить тревогу?

Демографическая зима — это метафора, описывающая ситуацию, когда в стране или регионе возникают новые угрозы из-за снижения рождаемости и старения населения. Угрозы возникают потому, что меняются численность и состав населения. Например, доля пожилых людей резко увеличивается, а доля детей и молодежи в популяции снижается.

Потребности каждой возрастной группы разные, поэтому при изменении возрастной структуры существенно меняется архитектура социальных услуг и государственной поддержки. Часть услуг и финансов должна быть направлена ​​из областей, имеющих отношение к детям и молодежи, таких как дошкольное и среднее образование в школах, в области, относящиеся к пожилому населению, такие как услуги здравоохранения и ухода, пенсии по старости и т. д. Демографическая зима – проблема не только Литвы.

Подобные тенденции характерны большей части Европы. Более высокая рождаемость наблюдается только среди групп иммигрантов, но средние показатели рождаемости по Европе остаются низкими. Ожидается, что к концу века европейцы будут составлять лишь около 4 процентов мирового населения. Это демографическое фиаско могущественной цивилизации — сможет ли Европа сохранить свое политическое, экономическое и культурное лидерство в мире? Сегодня мы не можем ответить на этот вопрос. Но демографические прогнозы вызывают много споров.

Половина населения Литвы старше 44 лет

В течение последних трех десятилетий население Литвы быстро сокращается. По данным Организации Объединенных Наций (ООН), к концу века в Литве будут проживать всего 1,5 миллиона жителей. Не нужно ждать так долго. Примерно к 2050 году большая часть сегодняшнего трудоспособного населения выйдет на пенсию, в Литве будут проживать всего около 2 миллионов человек. Сокращение населения само по себе не представляет угрозы. Если мы сможем изменить инфраструктуру, систему социального обеспечения, то уменьшение населения не станет проблемой.

Еще одним важным демографическим изменением является старение общества. Это означает, что все большую часть населения составляют пожилые люди. Если в 1991 г. средний возраст населения в Литве был 32 года, то в 2022 г. он составляет 44 года. То есть половина населения Литвы моложе 44 лет, а половина — старше 44 лет. Возрастная структура населения очень важна. Еще в начале века, в 2001 году, около четверти населения составляли дети и молодежь в возрасте до 17 лет (доля сеньоров была всего 13,9%). По данным Департамента статистики, в 2022 г. доля детей и молодежи в возрасте до 17 лет снизилась до 17,7 процента. Между тем в 2022 г. жителей старше 65 лет у нас 20 процентов — пятая часть всей популяции.

За 30 лет лишились четверти населения

Старение и убыль населения являются естественными процессами демографического перехода. Литва пережила демографический золотой век в середине XX века, несколько десятилетий примерно с 1970-х гг. Потом послевоенное поколение выросло, начало работать, обзавелось семьями и детьми. Самое большое население у нас было до обретения независимости. Вместе с повышением уровня жизни и культурными изменениями изменились и жизненные сценарии семей и желаемое количество детей.

По данным Департамента статистики Литвы, с 1991 г. население Литвы сократилось примерно на 25 процентов. За три десятилетия независимости потеряли четверть населения! Это очень быстрое и очень заметное изменение. Население уменьшилось из-за низкой рождаемости, высокой смертности, эмиграции и репатриации (когда этнические русские, евреи или поляки покинули Литву после восстановления независимости). Рождаемость снижается, так как часть населения откладывает рождение детей из-за экономических трудностей, которые в Литве в последние десятилетия повторялись несколько раз. Также утверждается новая культурно обусловленная модель семьи, когда планируется меньшее количество детей. В то же время семьи вкладывают больше средств в образование детей. Уровень рождаемости снизился как из-за отсутствия услуг по уходу за детьми, так и из-за медленной эмансипации мужчин — нам потребовалось время, чтобы заставить отцов более активно участвовать в уходе за детьми. Я не вижу предпосылок для изменения модели планирования детей, поэтому низкая рождаемость в Литве сохранится.

Почему в Литве сложно ожидать роста рождаемости? Здесь важно понять несколько вещей. Во-первых, тенденция низкой рождаемости продолжится, что, в свою очередь, не обеспечит обновление даже того количества людей, которое живет сейчас. Иными словами, в Литве будет по-прежнему ежегодно умирать людей больше, чем рождаться. Рождаемость обусловлена ​​длительными социокультурными изменениями в наших обществах. Вторая причина, по которой нам трудно ожидать прироста населения, носит исторический характер. Мы попали в ловушку низкой рождаемости. Ведь сейчас рожают детей люди, родившиеся несколько десятков лет назад. Однако в 1990-2000 гг. рождаемость в Литве уже была низкой. Следовательно, если несколько десятилетий назад рождалось меньше молодых людей, то и сегодня меньшее их число может иметь детей. Таким образом, мы оказываемся в ловушке перманентного упадка — меньшее количество людей, у которых рождается меньше детей.

Каковы долгосрочные последствия демографических изменений?

В краткосрочной перспективе мы видим смещение приоритетов государственных расходов на социальные нужды в целях обеспечения потребностей многочисленного населения пенсионного возраста. Это естественно. Ведь мы должны реагировать на меняющуюся ситуацию. Но в долгосрочной перспективе последствиями управлять сложнее, хотя они имеют стратегическое значение. Долгосрочные последствия носят экономический, социальный и даже политический характер.

Социально-экономические последствия связаны с возможностями системы социального обеспечения и структурой рынка труда. Вернее, необходимость их реорганизации по новому образцу. Старение населения означает, что количество пожилых людей трудоспособного возраста увеличивается, а работающих людей становится меньше. В 2022 году в Литве на каждую сотню жителей в возрасте от 15 до 64 лет приходится 31 иждивенец пожилого возраста.

По данным Департамента статистики, с 2001 г. доля пожилых иждивенцев увеличилась на треть. В связи с этим возникают вопросы — как мы обеспечим необходимый бюджет для удовлетворения социальных потребностей? Мы будем искать ответы в разных областях — поговорим о серебряной экономике, сохранении пожилого населения на рынке труда, о повышении производительности труда, альтернативных моделях, т.е. иммиграции или роботизации рабочих мест. Также востребованы социальные инновации. Например, был проведен эксперимент с универсальным базовым доходом. Это модель, при которой все жители страны могли бы получать определенную сумму дохода независимо от их экономической деятельности.

Стареющее и сокращающееся население также потребует изменений в социальных и семейных отношениях. Если раньше о стареющих родителях заботились несколько взрослых детей (поскольку семьи, как правило, были большими), в конечном итоге у пожилых родителей останется только один или два взрослых ребенка, для которых такая забота будет трудной задачей из-за возросшего давления на рынке труда и его эффективности, чтобы содержать высокую долю неработающего населения. То есть мы говорим о новой форме двойного бремени и межпоколенческой справедливости. Прогнозируется, что государство, хозяйствующие субъекты и сообщества будут более активно участвовать в заботе о пожилом населении.

Политические последствия связаны со значительными изменениями в составе электората. Предпочтения пожилых избирателей отличаются от предпочтений молодых избирателей. В ситуации, когда количество избирателей старшего возраста, а зачастую их явка выше, политические партии сосредоточат свои программы на потребностях старшего населения, политические интересы молодого населения станут менее значимыми, а в долгосрочной перспективе это может привести к замедлению культурных изменений.

Аудроне Тяляшене, социолог, научный сотрудник Каунасского технологического университета