НАТО будет координировать борьбу с коронавирусом

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Министры иностранных дел стран-членов НАТО дали главнокомандующему сил Альянса мандат координирования действий в борьбе с коронавирусом. Речь идет, в частности, о сборе информации, касающейся свободных мест в больницах, а также использования медицинского оборудования, сообщает Польское радио.

«Через центр координирования НАТО мы мобилизуем сейчас большую поддержку», — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Он также добавил, что главнокомандующий силами НАТО генерал Тод Вольтерс получил задание собрать информацию на счет доступных медицинских средств – мест, оснащения, которые могут поддержать страны-членов Альянса.

Йенс Столтенберг признал, что все страны сейчас находятся в кризисной ситуации и все нуждаются в медоборудовании или в больничных местах, но у некоторых стран есть больше возможностей. Он также обратил внимание на то, что не во всех странах одновременно наступит пик пандемии. А это даёт возможность перемещать определённые ресурсы.