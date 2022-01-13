НАТО готова обсуждать отказ от размещения ракет

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НАТО готова обсудить ограничения ракетных вооружений с Россией, но это не должно быть открытое обсуждени. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 13 января, пишет ТАСС.

«НАТО готова к обсуждению ограничений ракетных вооружений с Россией, однако конкретные пороги ограничений не должны обсуждаться публично, это сократит возможности для переговоров», — сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО готова обсуждать полный отказ от нестратегических ракет.

Также он сообщил, что НАТО готова «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их обсуждения.

«Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией», — заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что РФ на переговорах не дала ответа на предложение НАТО начать серию консультаций по безопасности.

В РФ, свою очередь, ждут ответ НАТО на свои предложения по безопасности.