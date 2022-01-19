НАТО готовит предложения по безопасности для РФ

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НАТО вскоре передаст России письменные предложения по вопросам безопасности, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Вскоре мы представим России наши предложения письменно, они об этом осведомлены. Эти письменные предложения отражают нашу серьезную вовлеченность в переговоры по сути относительно контроля над вооружениями, относительно прозрачности в том, что касается военной активности, ракет, многих других вопросов», — сказал Столтенберг.

«Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам… И от России зависят ответы и участие во встречах, на которые я их приглашал», — добавил он.

При этом Столтенберг считает, что пока рано говорить о том, получится ли НАТО и России договорится.

Как известно, на прошлой неделе состоялись ряд переговоров стран Запада с Россией по гарантиям безопасности. В Кремле переговоры считают неудачными.

Также сообщалось, что США не ожидали прорывов от переговоров с Россией. Вашингтон готов к продолжению диалога с Россией по гарантиям безопасности.