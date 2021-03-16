НАТО готовится к масштабным учениям в Европе

В Европе начинаются масштабные учения НАТО Defender-Europe 21, в которых примут участие более 30 тысяч военнослужащих из 27 стран-членов Североатлантического альянса. Учения продлятся до июня, сообщает Командование Сухопутных войск США в Европе.

«Это масштабные ежегодные многонациональные совместные учения Сухопутных войск США в Европе и в Африке, целью которых является развитие стратегической готовности, боевой и оперативной совместимости между США, союзниками по НАТО и партнерами», — заявили в командовании.