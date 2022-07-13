НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за риска контрабанды

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Евросоюз и НАТО опасаются, что поставленное для нужд ВС Украины оружие в конечном итоге окажется на черном рынке. В связи с этим на Западе готовы ужесточить контроль за военными поставками Киеву. Об этом говорится в материале издания Financial Times, сообщает ТАСС.

По данным издания, некоторые страны Североатлантического альянса уже обсуждают с украинскими властями создание некоего механизма, который позволил бы держать в поле зрения поставляемое в Украину оружие. В данный момент никто на Западе не знает, что происходит с военными грузами после того, как они оказываются на украинской стороне.