НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за риска контрабанды

Евросоюз и НАТО опасаются, что поставленное для нужд ВС Украины оружие в конечном итоге окажется на черном рынке. В связи с этим на Западе готовы ужесточить контроль за военными поставками Киеву. Об этом говорится в материале издания Financial Times, сообщает ТАСС.
По данным издания, некоторые страны Североатлантического альянса уже обсуждают с украинскими властями создание некоего механизма, который позволил бы держать в поле зрения поставляемое в Украину оружие. В данный момент никто на Западе не знает, что происходит с военными грузами после того, как они оказываются на украинской стороне.
12 июля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что переданные ВСУ западные вооружения могут попадать в руки нелегальных торговцев оружием. Она также отметила, что американские власти обсуждают с украинским правительством данную проблему.