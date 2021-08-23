НАТО инициирует расследование после победы талибов в Афганистане

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инициирует расследование для того, чтобы выяснить, какие действия Альянса в Афганистане оказались ошибочными и могли ли они сыграть некую роль в возвращении к власти «Талибана». Об этом сообщает Интерфакс.

«Нам необходимо честно и внимательно изучить, что пошло не так, равно как и то, в чем мы добились успеха», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран НАТО.

Он заявил, что намерен начать расследование как можно быстрее, отметив, что быстрый захват власти в Афганистане движением талибов стал неожиданностью для НАТО.