НАТО направит тысячи военных в Ирак

Североатлантический Альянс принял решение увеличить контингент в Ираке с 500 до 4 тысяч человек. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы решили расширить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом, предотвратить возвращение ИГ. Численность нашей миссии увеличится с 500 до примерно четырех тысяч человек», — сказал он.
Генсек уточнил, что миссия будет расширяться постепенно в зависимости от ситуации и в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.
Ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО намерены обсудить расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге, среди прочего, планируется задействовать флот разведывательных дронов.