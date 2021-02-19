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НАТО направит тысячи военных в Ирак

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Североатлантический Альянс принял решение увеличить контингент в Ираке с 500 до 4 тысяч человек. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы решили расширить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом, предотвратить возвращение ИГ. Численность нашей миссии увеличится с 500 до примерно четырех тысяч человек», — сказал он.

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Генсек уточнил, что миссия будет расширяться постепенно в зависимости от ситуации и в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО намерены обсудить расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге, среди прочего, планируется задействовать флот разведывательных дронов.

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korrespondent.net

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