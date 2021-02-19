НАТО направит тысячи военных в Ирак

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Североатлантический Альянс принял решение увеличить контингент в Ираке с 500 до 4 тысяч человек. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы решили расширить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом, предотвратить возвращение ИГ. Численность нашей миссии увеличится с 500 до примерно четырех тысяч человек», — сказал он.