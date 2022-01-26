НАТО не будет размещать войска в Украине — генсек

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НАТО не будет размещать военные силы в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

«НАТО не будет размещать боевые части в Украине», — отметил он.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что НАТО готово обсуждать с Россией вопросы безопасности, в том числе контроль над вооружениями.

Также генсек НАТО заявил, что письменный ответ на предложения РФ по безопасности будет отправлен на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс усилит присутствие в странах Восточной Европы из-за действий России по наращиванию войск возле украинской границы.

Напомним, Россия предложила новое решение по Украине в НАТО. РФ предлагает США вместо гарантий нерасширения НАТО на Восток взять обязательства не голосовать за вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс.