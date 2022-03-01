НАТО не стремится к конфликту с РФ и призывает к дипломатии

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Североатлантический альянс не стремится к конфликту с Россией и настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом во вторник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции на территории авиабазы в Ласке, передает Польское радио.

«НАТО является оборонительным альянсом. Мы не стремимся к конфликту с Россией», — сказал он.

Во время встречи на военно-авиационной базе в городе Ласк президент Польши Анджей Дуда подтвердил позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга o том, что польские ВВС не примут непосредственного участия в российско-украинском конфликте:

«Мы не отправляем наши самолеты, поскольку это означало бы военное вмешательство в конфликт, который идет в Украине и включение таким образом НАТО в конфликт. НАТО не является стороной конфликта. Да, мы оказываем Украине разностороннюю помощь, прежде всего, гуманитарную. При этом польские самолеты в Украину в настоящее время не летают».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил c президентом Польши решения, принятые НАТО в минувшую пятницу. В частности, члены НАТО согласовали вопрос военной помощи борющейся Украине и укрепление восточного фланга альянса.

Генсек НАТО после встречи с президентом Анджеем Дудой проинформировал о ближайших действиях союзнических сил:

«За последние недели мы значительно укрепили наше присутствие в восточной части альянса. Сегодня впервые в истории мы внедряем силы ответа НАТО. Сегодня французские войска отправляются в Румынию как ведущий элемент этих сил».

Генсек НАТО также заверил, что НАТО не ищет конфликта с Россией, но призвал Россию к немедленному выводу войск с территории Украины.