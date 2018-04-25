НАТО не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Страны-члены НАТО выступают против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Альянса в понедельник, 6 января.

НАТО на протяжении нескольких лет выражало озабоченность действиями Ирана, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке, утверждает Столтенберг.

«Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы», — отметил генсек.

Напомним, что ранее Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. Теперь в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.