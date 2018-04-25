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НАТО обновило планы обороны Балтийских стран и Польши

Nuotrauka www.lrp.lt

Турция в среду согласилась утвердить обновленные планы обороны для Балтийских стран и Польши и тем самым сняла последнее препятствие для их формального принятия, сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

Компромисс был достигнут на саммите НАТО в Уотфорде, недалеко от Лондона, где главы государств-членов альянса отметили семидесятилетие НАТО.

«Достигнута принципиальная договоренность (…). У нас нет возражений со стороны Турции, которые не позволяли нам поставить окончательную точку в этой истории», – сказал Г. Науседа журналистам после сессии лидеров НАТО.

Турция единственная отказывалась утвердить обновленные планы обороны для Балтийских стран и Польши, пока не будет договорено о подобном плане для нее самой.

Больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

Г. Науседа сказал, что ситуация с курдами не обсуждалась на встрече лидеров стран-членов НАТО.

«Пока об этом речи не было, сегодня этого не было в повестке дня, и я думаю, что этот вопрос мы решим», – сказал глава государства, отвечая на вопрос, как НАТО отреагировало на требования Турции по курдам.

Обновление оборонных планов Г. Науседа назвал практической реализацией пятой статьи договора НАТО, в которой закреплен принцип коллективной обороны.

«Говорить о пятой статье абстрактно, конечно, можно, но она должна иметь вполне конкретное выражение коллективной обороны, которое отражено в планах, отражено в конкретных инвестициях, и теперь мы этот шаг наконец сможем сделать», – сказал литовский лидер.

«Никто ничего от нас в обмен за это не требовал, и мы поблагодарили президента Р. Т. Эрдогана за солидарность и решение», –добавил Г. Науседа.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.

Оборонные планы засекречены, однако должностные лица Литвы постоянно просят союзников обеспечить мощности противовоздушной обороны и ускоренное размещение военных подразделений в случае кризиса.

Российская угроза

Г. Науседа также приветствовал решение глав стран-членов НАТО указать в заключительной декларации на российскую угрозу. В документе говорится, что «агрессивные действия России ставят под угрозу евроатлантическую безопасность».  

«За столом переговоров создалось впечатление, что многие государства понимают, как неспокойно в современном мире, и что одним из факторов является агрессивное поведение России по отношению к своим соседям», – сказал президент.

Однако вместе с тем в декларации лидеры стран альянса подчеркнули, что «открыты диалогу и более конструктивным отношениям с Россией, когда это позволят действия России».

Накануне саммита бурные дискуссии о связях с Москвой были спровоцированы заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что альянсу следует сконцентрировать внимание не на российской угрозе, а на борьбе с терроризмом.

Г. Науседа сказал, что во время дискуссии в НАТО «явно больше государств назвали Россию угрозой».

«Да, некоторые государства, даже говоря, что Россия не является угрозой, хотят более активного диалога с Россией. Здесь можно найти определенный баланс», – сказал президент.

«Пока Россия не меняет своей позиции, не меняет своих стремлений в отношении соседних государств, не меняет своей политики в отношении Украины, диалог едва тлеет или совсем гаснет. Если ситуация меняется и Россия предпринимает действия, которые свидетельствуют о ее доброй воле, диалог может быть очень интенсивным, и Литва будет одним из инициаторов такого диалога», – добавил он.

Заседавшие в престижном гольф-клубе Уотфорда лидеры стран НАТО также обсудили экономическую экспансию Китая. По словам Г. Науседы, особое внимание было уделено действиям Китая в областях технологий и инфраструктуры.

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