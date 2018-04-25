НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки альянса

НАТО открыла на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки альянса (Alliance Ground Surveillance, AGS),сообщает ТАСС.

Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на официальной церемонии открытия системы на острове Сицилия. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

«Мы собрались здесь, чтобы приветствовать прибытие [из США] двух первых беспилотников (RQ-4D Phoenix) по наблюдению за поверхностью земли, — заявил он. — Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами — от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы».

«Эти системы позволят в любую погоду фиксировать и передавать данные о передвижениях на земле и на морской поверхности и даже обнаруживать мины и импровизированные взрывные устройства. Сегодня НАТО заполнила важнейшую лакуну в своих разведывательных возможностях. Ранее такие разведывательные системы были только у одной страны НАТО (США), теперь все государства альянса смогут оперировать ими. Обслуживать эту систему будет персонал в 600 человек», — заявил генсек альянса.