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НАТО отправляет в Литву Группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами

Фото kam.lt

Главный политический орган НАТО — Североатлантический совет — в среду единогласно постановил выделить Литве Группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами, сообщило Министерство обороны Литвы (МО).

Ранее Литва обратилась в НАТО о выделении такой группы из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Эксперты альянса будут анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.

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Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщила, что группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.

Министр заявил, что прибытие в Литву Группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами свидетельствует, что союзники ответственно оценивают геополитический контекст Литвы и готовы к любым возможным инцидентам.

«Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем — в международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку», — в пресс-релизе Минобороны заявил А. Анушаускас.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. 

Фото kariuomene.lt

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