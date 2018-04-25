NАТО поддерживает диалог Турции и Евросоюза по беженцам

Руководство Североатлантического альянса верит в то, что решение по новому миграционному кризису может быть найдено, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тейипом Эрдоганом в Брюсселе.

Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости

«Турция должна сыграть свою важную роль и способствовать долгосрочному решению кризиса для Сирии. Я следил с тревогой за событиями, которые разворачивались на греко-турецкой границе в последние дни. Этот миграционный кризис – общий вызов, который требует поиска общих решений. Я приветствую диалог между Турцией и ЕС и верю в то, что решение может быть найдено», – сказал Столтенберг.

Президент Турции находится в Брюсселе с рабочим визитом, запланированы его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны намерены обсудить миграционный кризис, вопросы безопасности, ситуацию в регионе и кризис в Сирии.