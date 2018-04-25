default image
Джек Ма стал самым богатым человеком Азии

Подробнее...
default image
В Художественном музее Вильнюса открылась выставка украинского клада

Подробнее...
default image
Строительство АЭС в Эстонии: стало известно еще одно возможное место

Подробнее...
default image
В Дублине отменили парад в День святого Патрика

Подробнее...
default image
Лидером парламентской оппозиции в Литве станет Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
NАТО поддерживает диалог Турции и Евросоюза по беженцам

Подробнее...
default image
Польские пенсионеры получат дополнительную 13-ю пенсию

Подробнее...
default image
Литовцам, находящимся Италии, рекомендуется уехать– посол

Подробнее...
default image
Назван способ защитить себя от коронавируса в самолете

Подробнее...
default image
Г.Науседа: мы могли бы доказать, что последний год перед выборами не потерян

Подробнее...
default image
Премьер Греции призвал Эрдогана отвести мигрантов от греческой границы

Подробнее...
default image
В Латвии подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом Covid-19

Подробнее...
default image
Угроза пандемии коронавируса стала реальной – ВОЗ

Подробнее...
default image
Суд огласит решение по делу о рекламе Zero live show

Подробнее...
default image
Трамп обвинил в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и "лживые СМИ"

Подробнее...
default image
В Литве новых случаев коронавируса не установлено

Подробнее...
default image
Г. Науседа отрицает, что просил ДГБ проверить будущих членов его команды и спонсоров

Подробнее...
default image
В ВОЗ разъяснили отличие коронавируса от сезонного гриппа

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса Wizz Air останавливает рейсы в Израиль

Подробнее...
default image
Начинается весенняя сессия литовского парламента

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

NАТО поддерживает диалог Турции и Евросоюза по беженцам

Фото NATO/facebook.com

Руководство Североатлантического альянса верит в то, что решение по новому миграционному кризису может быть найдено, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тейипом Эрдоганом в Брюсселе.

Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости

«Турция должна сыграть свою важную роль и способствовать долгосрочному решению кризиса для Сирии. Я следил с тревогой за событиями, которые разворачивались на греко-турецкой границе в последние дни. Этот миграционный кризис – общий вызов, который требует поиска общих решений. Я приветствую диалог между Турцией и ЕС и верю в то, что решение может быть найдено», – сказал Столтенберг.

Президент Турции находится в Брюсселе с рабочим визитом, запланированы его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны намерены обсудить миграционный кризис, вопросы безопасности, ситуацию в регионе и кризис в Сирии.

реклама

Напомним: Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.

Главы МИД стран Евросоюза на экстренной встрече в хорватском Загребе призвали Турцию в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом от 2016 года и подчеркнули недопустимость использования мигрантов в качестве орудия политического давления.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600