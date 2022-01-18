НАТО предлагает России провести серию встреч

Photo by oscepa on Foter.com

НАТО пригласила Россию провести новые встречи со странами Запада по вызывающим беспокойство темам. Об этом во вторник, 18 января, сообщил генсек альянса на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Союзники по НАТО готовы встретиться с Россией снова. Сегодня я пригласил Россию и всех союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках совета Россия-НАТО в ближайшей будущем», — сказал он.

В частности, на этих встречах хотят найти способ предотвратить какие-либо военные действия в отношении Украины.

Также на них могут обсудить транспарентность в военной сфере и о контроле над вооружениями.

«Также мы готовы возобновить взаимные брифинги по учениям и нашим доктринам по ядерному оружию», — добавил Столтенберг.

Как известно, на прошлой неделе состоялись ряд переговоров стран Запада с Россией по гарантиям безопасности.