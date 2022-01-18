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НАТО предлагает России провести серию встреч

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НАТО пригласила Россию провести новые встречи со странами Запада по вызывающим беспокойство темам. Об этом во вторник, 18 января, сообщил генсек альянса на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Союзники по НАТО готовы встретиться с Россией снова. Сегодня я пригласил Россию и всех союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках совета Россия-НАТО в ближайшей будущем», — сказал он.

В частности, на этих встречах хотят найти способ предотвратить какие-либо военные действия в отношении Украины.

Также на них могут обсудить транспарентность в военной сфере и о контроле над вооружениями.

«Также мы готовы возобновить взаимные брифинги по учениям и нашим доктринам по ядерному оружию», — добавил Столтенберг.

Как известно, на прошлой неделе состоялись ряд переговоров стран Запада с Россией по гарантиям безопасности. 

korrespondent.net

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