НАТО примет новые обязательства по развитию военной инфраструктуры на саммите в 2021 году

Страны НАТО примут новые обязательства по развитию и защите, в том числе от иностранных инвестиций, своей критической инфраструктуры на саммите альянса в 2021 году. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенбенрг на брифинге по итогам видеоконференции министров обороны альянса, сообщает ТАСС.

«Министры договорились продолжать укреплять устойчивость нашей критической инфраструктуры, мы расширим наши обязательства в этой области на следующей встрече лидеров НАТО», — заявил он, особенно отметив намерение альянса противостоять инвестициям Китая в сектор транспорта и телекоммуникаций стран НАТО.

Как отметил генсек НАТО, «министры получили подробный отчет о состоянии критической военной инфраструктуры стран альянса, включая порты и аэропорты, существующие запасы топлива, продовольствия, медикаметов и медицинских средств, а также средств и систем телекоммуникации, в том числе 5G». «Хотя мы добились значительного прогресса, однако у нас остаются и уязвимые зоны, в частности иностранный контроль над некоторыми объектами критической инфраструктуры, от которых зависит стабильность наших обществ и вооруженных сил. Страны вроде Китая агрессивно инвестируют в порты и аэропорты, а также наши в телекоммуникационные системы, что делает нас уязвимыми для внешних нападений и внутренней дестабилизации», — добавил Столтенберг.