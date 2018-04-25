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НАТО приостанавливает учения в Ираке

НАТО приостанавливает учебную миссию в Ираке на фоне обострений, начавшихся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает novinite.

Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.

«Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены», — сказал Уайт.

Сообщается также, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном.Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

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Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

korrespondent.net

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