НАТО призывает Россию сохранить Договор по ликвидации ракет средней и малой дальности

Автор: DOD photo by U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison — http://www.defense.gov/PhotoEssays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1904 http://www.defense.gov/dodcmsshare/photoessay/2010-10/hires_101014-F-6655M-005a.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11785168

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Генеральный НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой «последний шанс» для соблюдения Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В своей авторской колонке в газете Столтенберг заявляет, что на руководство Кремля возложена ответственность за утилизацию ракет.

«Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить Договор. В противном случае Москва будет нести единоличную ответственность за последствия договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех», — считает Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, «на кону стоит безопасность Европы».

korrespondent.net

Фото

Автор: DOD photo by U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison — http://www.defense.gov/PhotoEssays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1904 http://www.defense.gov/dodcmsshare/photoessay/2010-10/hires_101014-F-6655M-005a.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11785168