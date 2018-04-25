НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
Решение было принято в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму. Также этот вопрос обсудят 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии.
«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами», — сказал Столтенберг.
«Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе — Грузией и Украиной, — а также тремя странами НАТО — Турцией, Болгарией и Румынией. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием», — добавил генсек НАТО.
Напомним, что ранее в НАТО заявили об усилении военного присутствия России. Россия разворачивает новые силы и вооружения от Крайнего Севера до Ливии и Сирии, отметил Йенс Столтенберг.korrespondent.net