НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Решение было принято в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму. Также этот вопрос обсудят 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии.

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами», — сказал Столтенберг.