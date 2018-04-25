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НАТО прокомментировало турецкую операцию в Сирии

Фото BFL

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ожидает сдержанности от Турции, которая в среду начала военную операцию на севере Сирии. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте, передает Европейская правда.

Столтенберг сказал, что Турция проинформировала НАТО о ходе военной операции. Комментируя старт военной операции, он отметил, что Турция имеет «законное беспокойство в сфере безопасности, ведь подвергалась ужасным террористическим атакам».

В то же время он призвал избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион.

«Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и обеспечит, чтобы успехи, достигнутые нами в борьбе с ИГИЛ, не подвергались опасности», — сказал Столтенберг.

Он выразил уверенность, что операция в Сирии будет «умеренной и пропорциональной».

Столтенберг сообщил, что обсудит этот вопрос с президентом Эрдоганом в пятницу во время встречи в Стамбуле.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции в Сирии. Турецкая авиация и артиллерия начала наносить удары по ряду населенных пунктов. подконтрольных курдам.

Евросоюз уже призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии.

korrespondent.net
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