НАТО проведет масштабные учения в Арктике

НАТО проведет в марте масштабные военные учения за Северным полярным кругом, сообщило в четверг, 20 января, постпредство США при НАТО.

«Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в учениях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.

«В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman», — отметили в США.

Напомним, что в феврале в Беларуси пройдут учения при участии России Союзная решимость-2022. Российские военные уже прибывают в страну.