НАТО проводит противолодочные учения в Северной Атлантике

На минувшей неделе в порт столицы Исландии Рейкьявик прибыли боевые корабли и подлодки девяти стран НАТО для участия учениях.

«Целью Dynamic Mongoose является возможность для участников сложной и реалистичной боевой подготовки повысить их оперативную совместимость и навыки по борьбе с подводными лодками и надводными кораблями», – говорится в сообщении.

В ходе учений будут отрабатываться операции кораблей по противодействию подлодкам противника по прорыву рубежей НАТО и выходу в центральную часть Атлантики. В них примут участие три подлодки, 11 боевых кораблей, а также 16 патрульных противолодочных самолетов из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии.

Напомним, в начале июня у берегов Швеции стартовали учения НАТО Baltops-2022. В них задействованы 45 боевых кораблей, 7 тысяч военнослужащих, 75 самолетов и вертолетов.