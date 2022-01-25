НАТО проводит учения в Средиземном море с авианосцем США

Фото: US Navy

В Средиземном море начались военные учения НАТО Neptune Strike 22 (Удар Нептуна 22 – ред.). Маневры продлятся до 4 февраля, сообщает пресс-служба Альянса в понедельник, 24 января.

В учениях принимают участие корабли союзников из Командования ударных и вспомогательных сил Военно-морских сил НАТО и Шестого флота США.

Во время военных учений будет развернут американский авианосец USS Harry S. Truman вместе с его авианосной ударной группой и авиакрылом.

«Учения Удар Нептуна подчеркивают способность НАТО интегрировать высококлассные морские возможности авианосной ударной группы для обеспечения высокой оперативной готовности всего Альянса, а также обороны и защиты всех союзников», – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что впервые со времен холодной войны полная авианосная группа США переходит под командование НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал этот шаг, назвав его «ярким признаком трансатлантического единства».

«НАТО всегда будет делать все необходимое для защиты и обороны всех союзников», – отметил он.

Ранее в понедельник стало известно, что корабли Балтийского флота России начали крупные учения по противовоздушной и противолодочной обороне. Маневры начались на фоне заявления НАТО о приведении своих вооруженных сил в состояние боевой готовности.

Ранее сообщалось, что Россия проведет учения с участием более 140 военных кораблей и свыше 10 тысяч военных. Маневры охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.