НАТО сменила адрес

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Неформальная церемония прощания со старой штаб-квартирой НАТО прошла в Брюсселе. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря НАТО Пьер Казале в своем Twitter.

Today we said goodbye to #NATO’s old home – all flags of NATO & allies were lowered for the last time at the old HQ.



Soldiers from the 2️⃣9️⃣ member nations took down their national flags in a small ceremony.#WeAreNATO pic.twitter.com/BwdlMIvy62 — Piers Cazalet (@NATODepSpox) July 10, 2019

«Сегодня мы попрощались со старым домом НАТО — все флаги НАТО и союзников были в последний раз спущены в старой штаб-квартире. Солдаты из 29 стран-участниц сняли свои национальные флаги во время небольшой церемонии», — написал Казале в посте.

Работников миссий всех стран-членов НАТО перевели в новую штаб-квартиру. Тем не менее, старую штаб-квартиру полностью не закрывают, там продолжат работать миссии ряда стран, в том числе и Украины.

Новую штаб-квартиру НАТО открыли буквально через дорогу от старой в мае 2017 года. Строительство восьми корпусов здания стоило 1,12 миллиарда евро.

Общая площадь — 254 тысяч кв. метров, она может вместить 1,5 тысячи сотрудников Альянса, 1700 международных военных и гражданских служащих, 800 сотрудников агентств НАТО.

Штаб-квартира построена по последним технологиям, которые снижают потребление энергии благодаря экстенсивной термальной изоляции, защитным окнам и передовой системе освещения.