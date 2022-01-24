НАТО усилит присутствие в Восточной Европе

Фото kam.lt/ Евы Будзейкайте

Североатлантический альянс усилит присутствие в странах Восточной Европы из-за действий России по наращиванию войск возле украинской границы. Об этом сообщается на сайте НАТО в понедельник, 24 января.

Указано, что страны Альянса переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы. Меры направлены на укрепление союзников на фоне наращивания военного присутствия России в Украине и возле нее.

«Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Указано, что Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки давней миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

В свою очередь Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО. А Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

«Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса», – сообщается на сайте НАТО.

Напомним, Россия предложила новое решение по Украине в НАТО. Вместо гарантий нерасширения США могут обязаться не голосовать за новых членов Альянса, говорят в РФ.