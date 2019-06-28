НАТО утвердило военно-космическую концепцию

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Министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств НАТО.

«Мы приняли первую всеобъемлющую космическую стратегию альянса. Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет, — заявил он. — Речь не идет о милитаризации космического пространства, НАТО не ищет гонки вооружений в космосе».

Ранее восемь стран НАТО нарастили в 2019 году военные расходы до 2% ВВП. Среди них — США, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Греция, Польша и Румыния.

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