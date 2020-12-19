НАТО увеличил военный бюджет на 2021 год

НАТО принял бюджет на 2021 год, предусматривающий увеличение расходов на гражданские и военные структуры Альянса. Об этом сообщается на сайте НАТО.

«Во время заседания Североатлантического совета 16 декабря 2020 союзники согласовали гражданский бюджет в объеме 258,9 миллиона евро и военный бюджет в объеме 1,61 миллиарда евро на 2021. Все страны-члены вносят вклад в эти бюджеты, исходя из согласованной формулы расходов, разработанная на основе объемов ВНП», — сказано в сообщении.

Гражданский бюджет будут использовать для обеспечения персонала, операционных и программных расходов в брюссельской штаб-квартире НАТО. Его увеличили на 0,9% по сравнению с нынешним. При этом военный бюджет покрывает расходы на содержание персонала военных командных структур НАТО, операционные нужды и программы, миссии и операции НАТО во всем мире. Эта составляющая была увеличена на 5%.

Кроме того, в 2021 году 259,4 миллиона евро из военного бюджета будут направлены на финансирование операций и миссий НАТО, включая операцию Решительная поддержка в Афганистане, поддержание мира в Косово (KFOR) и тренировочную миссию НАТО в Ираке.

Наконец, в дополнение к гражданскому и военному бюджету еще одним направлением совместного финансирования НАТО будет Программа инвестиций в сферу безопасности. Она включает ключевые расходы на развитие инфраструктуры, инвестиции в совершенствование системы военного управления. Для этой программы в 2021 году установлен «потолок» на уровне 710 миллионов евро.