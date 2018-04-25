НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд

Североатлантический альянс в течение пяти лет увеличит оборонные расходы на $400 млрд. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит $400 млрд (по сравнению с 2016 годом). Это беспрецедентный прогресс», — заявил генсек.

Также он рассказал о повестке саммита лидеров стран-членов НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне.

«Лидеры НАТО в Лондоне разовьют эти достижения, примут решения по ряду вопросов, включая тему повышения готовности сил альянса, по космосу, борьбе с терроризмом», — сказал он.

Он подчеркнул, что лидеры альянса также утвердят принятое 22 ноября министрами иностранных дел НАТО решение о признании космоса одной из сфер операционной деятельности НАТО, наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространством.

Также на саммите обсудят отношения с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Столтенберга, альянас не видит агрессивных действий России против стран — членов, но должна реагировать на рост военных возможностей Москвы.

«Мы согласовали политику НАТО по отношению к России. Это двойной подход — сдерживание и оборона, одновременно мы ведем политический диалог с Россией, которая является нашим соседом. Мы стремимся к лучшим взаимоотношениям с Россией, нужно говорить с Россией, потому что она есть, она — наш сосед. Нужно вести диалог, чтобы была транспарентность, предсказуемость, поэтому диалог с РФ важен для НАТО», — сказал он, отметив, что при этом важно сохранить единство позиций в рядах альянса.

На саммите речь также пойдет о ситуации в Украине и предстоящих переговорах в нормандском формате.

Также на саммите будут приняты решения о новом повышении готовности сил альянса.

Накануне стало известно, что НАТО согласовало новую формулу расчета взносов в общий бюджет альянса, согласно которому США сократят свою долю в бюджете Альянса до 16%.