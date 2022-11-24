Науседа: атаки России на инфраструктуру Украины сопоставимы с Голодомором

Он подчеркнул, что с началом российской агрессии в Украине в конце февраля стало очевидно, что это «не только война, направленная против украинской армии, а война, заведомо направленная против населения Украины с целью их устрашения, деморализации.»

«Но мне кажется, уж чего-чего, а этого Россия не в состоянии сделать — сломить дух Украины. Они этого не сделают, у них точно не получится», — заявил литовский лидер.

Запад осуждает действия Москвы, когда она после серии поражений в Украине и отвода войск на части фронта начала яростно атаковать энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины ракетами и беспилотниками.

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