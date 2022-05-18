«Само собой разумеется, что эта война также ставит перед Кавказским регионом определенные вызовы. Вот почему ситуация с безопасностью является объектом, которому мы должны уделять больше внимания. И здесь я особенно верю в тот потенциал, который у нас есть в сотрудничестве Европейского союза с Азербайджаном», — сказал Науседа в видеозаписи, распространенной после встречи.

Он напомнил, что соглашение ЕС, которое в настоящее время разрабатывается с государством, будет охватывать несколько областей, включая энергетику, важную для Литвы и Сообщества в поисках альтернатив энергоресурсам России.

«Азербайджан является важной частью этого плана», — сказал он.

В настоящее время ЕС ведет переговоры о шестом пакете санкций, включая запрет на импорт российской нефти. Однако переговоры пробуксовывают из-за упорства Венгрии в том, что страна не поддержит эмбарго из-за чрезмерной зависимости от этих ресурсов.

ЕС усиливает давление в условиях продолжающегося кровавого вторжения Москвы в Украину в конце февраля, которое было начато в конце февраля.

Науседа и Алиев также сказали, что обсудили двусторонние отношения между Литвой и Азербайджаном.

«Эти отношения немного замерли, мы несколько отдалились друг от друга, и я думаю, что нам нужно освежить тот задел, который был сделан в прошлом», — сказал литовский лидер.

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